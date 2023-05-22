"Феррарі" приписали перехід десятиліття: нинішні пілоти мають контракти на сезон-2024

Британської таблоїд "підсвітив" перемовини між спадкоємцем родини Аньєллі Джоном Елканном та титулованим гонщиком "Мерседеса". Переговорний процес нібито просунувся достатньо далеко.

"Феррарі" готова заплатити Хемілтону 40 млн фунтів за виступи за кермом червоного боліда в наступному сезоні. Головного боса італійської компанії від втілення ідеї зі запрошенням британця не відлякала навіть та обставина, що нинішній склад пілотів – Шарль Леклер і Карлос Сайнс – мають контракти на 2024 рік. Перший буцімто піде на місце 7-разового чемпіона в "Мерседес".

Результати Хемілтона почали "просідати" в минулому сезоні. Зміни в регламенті пішли на користь "Ред Буллу", тож Макс Ферстаппен легко захистив титул. Тенденція продовжилася у цьогорічній кампанії. У сезоні-2023 британець лише одного разу потрапив на подіум, фінішувавши другим в Австралії.

Хто такий Льюїс Хемілтон

Уродженець англійського Стівеніджа, британський гонщик. Переможець британської "Формули-Рено", європейської "Формули-3" та серії GP2 (2006).

Дебютував у Формулі-1 у сезоні-2007 за кермом "Макларена" та відразу повів боротьбу за чемпіонство. Перший титул здобув за підсумками наступної кампанії. У 2013-му перейшов у "Мерседес" і став чемпіоном світу ще 6 разів (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом під егідою F1 провів 315 гран-прі, в яких здобув 103 перемоги. Інтереси та захоплення – веганський активізм і мистецтво. Дитячим ідолом британця був легендарний бразилець Айртон Сенна.