Ферстаппен завдяки стратегії виграв у Переса Гран-прі Маямі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

На старті етапу суттєвих змін у першій десятці не відбулося. Навіть чинний чемпіон Ферстаппен залишився на початковій 9-й позиції. Та саме нідерландець згодом почав давати майстер-клас із обгонів.

На 4-му колі лідер загального заліку на стартовій прямій випередив відразу двох суперників – Леклера ("Феррарі") та Магнуссена ("Хааса"). Ще через п'ять кіл він обійшов пілота "Мерседеса" Расселла та Гаслі з "Альпін". А після зламу спротиву Сайнса ("Феррарі") на 14-му колі та Алонсо ("Астон Мартін") на 15-му Ферстаппен опинився на другому місці.

У лідери ж нідерландський гонщик вийшов на 20-му колі, коли в бокси за гумою "хард" замість "медіуму" поїхав його партнер по "Ред Буллу" Перес. Натомість сам Ферстаппен залишився на "харді" на максимально довгий відрізок, аби забезпечити собі короткий інтервал на "медіумі" під завісу гонки. Зрештою, пітстоп він виконав аж на 45-му колі.

І хоч виїхав Ферстаппен другим, але "з'їв" відставання від Переса всього за два кола. Тривалої боротьби між партнерами не вийшло. Мексиканець відчайдушно захищався, але DRS на стартовій прямій допомогла чинному чемпіону вийти вперед. Він оперативно оформив запас і вже не підпустив Переса до першої позиції.

Зрештою, Ферстаппен здобув комфортну перемогу. Мексиканський пілот "Ред Булла" залишився другим. Доповнив подіум Алонсо. До топ-10 також потрапили Расселл, Сайнс, Хемілтон, Леклер, Гаслі, Окон і Магнуссен.

Класифікація Гран-прі Маямі-2023: