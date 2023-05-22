"Феррари" приписали переход десятилетия: у нынешних пилотов есть контракты на сезон-2024

Британский таблоид "подсветил" переговоры между наследником семьи Аньелли Джоном Элканном и титулованным гонщиком "Мерседеса". Переговорный процесс якобы продвинулся достаточно далеко.

"Феррари" готова заплатить Хэмилтону 40 млн фунтов за выступы за рулем красного болида в следующем сезоне. Главного босса итальянской компании от воплощения идеи с приглашением британца не отпугнуло даже то обстоятельство, что нынешний состав пилотов – Шарль Леклер и Карлос Сайнс – имеют контракты на 2024 год. Первый якобы уйдет на место 7-кратного чемпиона в "Мерседес".

Результаты Хэмилтона начали "проседать" в прошлом сезоне. Изменения в регламенте пошли на пользу "Ред Буллу", так что Макс Ферстаппен легко защитил титул. Тенденция продолжилась в нынешней кампании. В сезоне-2023 британец только однажды попал на подиум, финишировав вторым в Австралии.

Кто такой Льюис Хэмилтон

Уроженец английского Стивениджа, британский гонщик. Победитель британской "Формулы-Рено", европейской "Формулы-3" и серии GP2 (2006).

Дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007 за рулем "Макларена" и сразу повел борьбу за чемпионство. Первый титул завоевал по итогам следующей кампании. В 2013-м перешел в "Мерседес" и стал чемпионом мира еще 6 раз (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

В общей сложности под эгидой F1 провел 315 гран-при, в которых одержал 103 победы. Интересы и увлечения – веганский активизм и искусство. Детским идолом британца был легендарный бразилец Айртон Сенна.