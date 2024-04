"Феррарі" показала спеціальні шоломи гонщиків на Гран-прі Маямі: фото

Скудерія в Маямі відзначить 70-річчя появи бренду на американському ринку. На честь ювілею "Феррарі" вирішила додати до звичних кольорів два відтінки синього, в яких недовго виступала на початку 60-х.

Барви Azzurro La Plata та Azzurro Dino також стали основою для шоломів Леклера та Сайнса. Перший – світліший колір – дістався монегаску. Натомість іспанський пілот виступатиме в темнішому головному уборі. Дизайн шоломів розробив французький фахівець Адріан Павйо.

Гран-прі Маямі відбудеться 3-5 травня. За океан "Феррарі" приїхала на другій сходинці Кубка конструкторів, маючи в активі 151 очко. У лідерах опинився "Ред Булл" (195 пунктів).

Helmet design of Charles Leclerc for the #MiamiGP

