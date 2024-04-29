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"Феррарі" показала спеціальні шоломи гонщиків на Гран-прі Маямі: фото

Маямі, Понеділок 29 квітня 2024 15:37
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"Феррарі" показала спеціальні шоломи гонщиків на Гран-прі Маямі: фото Фото: Карлос Сайнс і Шарль Леклер змінять червоні барви на блакитні (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Монегаск Шарль Леклер та іспанець Карлос Сайнс отримали нове екіпірування на черговий етап Формули-1, що відбудеться цього тижня в американській Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ferrari Focus.

Скудерія в Маямі відзначить 70-річчя появи бренду на американському ринку. На честь ювілею "Феррарі" вирішила додати до звичних кольорів два відтінки синього, в яких недовго виступала на початку 60-х.

Барви Azzurro La Plata та Azzurro Dino також стали основою для шоломів Леклера та Сайнса. Перший – світліший колір – дістався монегаску. Натомість іспанський пілот виступатиме в темнішому головному уборі. Дизайн шоломів розробив французький фахівець Адріан Павйо.

Гран-прі Маямі відбудеться 3-5 травня. За океан "Феррарі" приїхала на другій сходинці Кубка конструкторів, маючи в активі 151 очко. У лідерах опинився "Ред Булл" (195 пунктів).

Що відомо про "Феррарі"

Легендарна італійська стайня, дебютувала у Формулі-1 в 1950 році з Гран-прі Монако, найстаріша та найуспішніша команда чемпіонату світу. Чинні пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

За десятиліття виступів гонщики Скудерії здобули 243 перемоги та 807 разів зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда виграла 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).

Уболівальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. У різні роки італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти низці конкурентів – "Мінарді", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" тощо.

До слова, раніше Ферстаппен здобув впевнену перемогу в Шанхаї.

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Ferrari Формула-1
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