"Феррари" показала специальные шлемы гонщиков на Гран-при Майами: фото

Скудерия в Майами отметит 70-летие появления бренда на американском рынке. В честь юбилея "Феррари" решила добавить к привычным цветам два оттенка синего, в которых недолго выступала в начале 60-х.

Краски Azzurro La Plata и Azzurro Dino также стали основой для шлемов Леклера и Сайнса. Первый – более светлый цвет – достался монегаску. Испанский же пилот будет выступать в более темном головном уборе. Дизайн шлемов разработал французский специалист Адриан Павьо.

Гран-при Майами состоится 3-5 мая. За океан "Феррари" приехала на второй строчке Кубка конструкторов, имея в активе 151 очко. В лидерах оказался "Ред Булл" (195 пунктов).

Helmet design of Charles Leclerc for the #MiamiGP

