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"Феррари" показала специальные шлемы гонщиков на Гран-при Майами: фото

Майами, Понедельник 29 апреля 2024 15:37
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"Феррари" показала специальные шлемы гонщиков на Гран-при Майами: фото Фото: Карлос Сайнс и Шарль Леклер сменят красные краски на голубые (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс получили новую экипировку на очередной этап Формулы-1, который состоится на этой неделе в американской Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ferrari Focus.

Скудерия в Майами отметит 70-летие появления бренда на американском рынке. В честь юбилея "Феррари" решила добавить к привычным цветам два оттенка синего, в которых недолго выступала в начале 60-х.

Краски Azzurro La Plata и Azzurro Dino также стали основой для шлемов Леклера и Сайнса. Первый – более светлый цвет – достался монегаску. Испанский же пилот будет выступать в более темном головном уборе. Дизайн шлемов разработал французский специалист Адриан Павьо.

Гран-при Майами состоится 3-5 мая. За океан "Феррари" приехала на второй строчке Кубка конструкторов, имея в активе 151 очко. В лидерах оказался "Ред Булл" (195 пунктов).

Что известно о "Феррари"

Легендарная итальянская конюшня, дебютировавшая в Формуле-1 в 1950 году с Гран-при Монако, старейшая и самая успешная команда чемпионата мира. Действующие пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

За десятилетие выступлений гонщики Скудерии одержали 243 победы и 807 раз взошли на подиум. Девять пилотов "Феррари" оформили 15 титулов чемпиона мира – Аскари (дважды), Фанхио, Хоторн, Фил Хилл, Сертис, Лауда (дважды), Шектер, Михаэль Шумахер (5 раз), Райкконен. Команда выиграла 16 Кубков конструкторов (последний – в 2008 году).

Болельщиков "Феррари" по всему миру называют тифози. В разные годы итальянская конюшня поставляла двигатели и другие компоненты ряду конкурентов – "Минарди", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" и т. д.

К слову, ранее Ферстаппен одержал уверенную победу в Шанхае.

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