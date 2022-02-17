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"Феррари" показала болид на сезон-2022 Формулы-1

Автор: Антон Федорцив

Скудерия "Феррари" презентовала обновленную машину на грядущий сезон чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Болид получил индекс F1-75.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер команды.

Презентация новой "Феррари" состоялась в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие руководитель конюшни Маттиа Бинотто и пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Внешне болид изменился не только из-за новаций в техническом регламенте на сезон-2022. На машине "Феррари" стало больше черного цвета. Теперь в нем выполнены антикрыла и дуга защиты головы пилота Halo.

Испытание нового болида на трассе состоятся на тестах в Барселоне 23 февраля. До этого обновленная "Феррари" появится на автодроме для съемок.

Что известно о"Феррари"

Самая старая команда Формулы-1, впервые вышла на старт на Гран-При Монако в 1950 году. С тех пор конюшня одержала 237 побед и завоевала 773 подиума.

Чемпионами мира за рулем "Феррари" стали Альберто Аскари (1952, 1953), Хуан Мануэль Фанхио (1956), Майк Хоторн (1958), Фил Хилл (1961), Джон Сёртис (1964), Ники Лауда (1975, 1977), Джоди Шектер (1979), Михаэль Шумахер (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) и Кими Райкконен (2007).

В прошлом сезоне "Феррари" заняла 3-е место в Кубке конструкторов (323,5 очка). Из пилотов выше финишировал Карлос Сайнс (164,5 пункта, 5-е место).

К слову, раньше термин Формулы-1 "аквапланирование" разобрали простыми словами.

Напомним, что накануне обновленный болид "Уильямса" проехал первые круги на трассе в Сильверстоуне.

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Формула-1