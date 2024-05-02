"Феррарі" показала болід у нетипових кольорах на Гран-прі Маямі: фото

Скудерія вирішила відсвяткувати в Маямі 70-річчя появи бренду на ринку Сполучених Штатів. На честь ювілею італійська стайня додала до звичної червоної барви два відтінки синього, в яких недовго виступала в заокеанських перегонах на початку 60-х.

Червоний залишився основним кольором болідів "Феррарі". Натомість барви під назвами Azzurro La Plata та Azzurro Dino з'явилися на передньому крилі, дисках, системі захисту Halo, по обидва боки машин і на задньому крилі. Окрім того, пілоти команди Шарль Леклер і Карлос Сайнс матимуть блакитні комбінезони на Гран-прі Маямі.

Етап F1 у Флориді відбудеться 3-5 травня. За океан "Феррарі" приїхала на другій сходинці Кубка конструкторів, маючи в активі 151 очко. У лідерах опинився "Ред Булл" (195 пунктів).

Фото: Червоно-блакитна "Феррарі" стане разовою акцією Скудерії (twitter.com/ScuderiaFerrari)

Що відомо про "Феррарі"

Легендарна італійська стайня, дебютувала у Формулі-1 в 1950 році з Гран-прі Монако, найстаріша та найуспішніша команда чемпіонату світу. Чинні пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

За десятиліття виступів гонщики Скудерії здобули 243 перемоги та 807 разів зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда виграла 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).

Уболівальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. У різні роки італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти низці конкурентів – "Мінарді", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" тощо.