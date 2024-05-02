"Феррари" показала болид в нетипичных цветах на Гран-при Майами: фото

Скудерия решила отметить в Майами 70-летие появления бренда на рынке Соединенных Штатов. В честь юбилея итальянская конюшня прибавила к привычному красному цвету два оттенка синего, в которых недолго выступала в заокеанских гонках в начале 60-х.

Красный остался основным цветом болидов "Феррари". А краски под названиями Azzurro La Plata и Azzurro Dino появились на переднем крыле, дисках, системе защиты Halo, по обе стороны машин и на заднем крыле. Кроме того, пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс получили голубые комбинезоны на Гран-при Майами.

Этап F1 во Флориде состоится 3-5 мая. За океан "Феррари" приехала на второй строчке Кубка конструкторов, имея в активе 151 очко. В лидерах оказался "Ред Булл" (195 пунктов).

Фото: Красно-голубая "Феррари" станет разовой акцией Скудерии (twitter.com/ScuderiaFerrari)

Что известно о "Феррари"

Легендарная итальянская конюшня, дебютировавшая в Формуле-1 в 1950 году с Гран-при Монако, старейшая и самая успешная команда чемпионата мира. Действующие пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

За десятилетие выступлений гонщики Скудерии одержали 243 победы и 807 раз взошли на подиум. Девять пилотов "Феррари" оформили 15 титулов чемпиона мира – Аскари (дважды), Фанхио, Хоторн, Фил Хилл, Сертис, Лауда (дважды), Шектер, Михаэль Шумахер (5 раз), Райкконен. Команда выиграла 16 Кубков конструкторов (последний – в 2008 году).

Болельщиков "Феррари" по всему миру называют тифози. В разные годы итальянская конюшня поставляла двигатели и другие компоненты ряду конкурентов – "Минарди", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" и т. д.