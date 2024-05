"Феррарі" показала болід у нетипових кольорах на Гран-прі Маямі: фото

Скудерія вирішила відсвяткувати в Маямі 70-річчя появи бренду на ринку Сполучених Штатів. На честь ювілею італійська стайня додала до звичної червоної барви два відтінки синього, в яких недовго виступала в заокеанських перегонах на початку 60-х.

Червоний залишився основним кольором болідів "Феррарі". Натомість барви під назвами Azzurro La Plata та Azzurro Dino з'явилися на передньому крилі, дисках, системі захисту Halo, по обидва боки машин і на задньому крилі. Окрім того, пілоти команди Шарль Леклер і Карлос Сайнс матимуть блакитні комбінезони на Гран-прі Маямі.

Етап F1 у Флориді відбудеться 3-5 травня. За океан "Феррарі" приїхала на другій сходинці Кубка конструкторів, маючи в активі 151 очко. У лідерах опинився "Ред Булл" (195 пунктів).

Фото: Червоно-блакитна "Феррарі" стане разовою акцією Скудерії (twitter.com/ScuderiaFerrari)

