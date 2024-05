"Феррари" показала болид в нетипичных цветах на Гран-при Майами: фото

Скудерия решила отметить в Майами 70-летие появления бренда на рынке Соединенных Штатов. В честь юбилея итальянская конюшня прибавила к привычному красному цвету два оттенка синего, в которых недолго выступала в заокеанских гонках в начале 60-х.

Красный остался основным цветом болидов "Феррари". А краски под названиями Azzurro La Plata и Azzurro Dino появились на переднем крыле, дисках, системе защиты Halo, по обе стороны машин и на заднем крыле. Кроме того, пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс получили голубые комбинезоны на Гран-при Майами.

Этап F1 во Флориде состоится 3-5 мая. За океан "Феррари" приехала на второй строчке Кубка конструкторов, имея в активе 151 очко. В лидерах оказался "Ред Булл" (195 пунктов).

Фото: Красно-голубая "Феррари" станет разовой акцией Скудерии (twitter.com/ScuderiaFerrari)

