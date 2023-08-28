"Феррарі" підготувала комбінезони в стилі ретро на домашній гран-прі Формули-1

Гран-прі Італії цьогоріч відбудеться 1-3 вересня. Традиційно прийматиме етап автодром "Монца" в однойменному місті на північ від Мілана. Старт гонки в неділю призначений на 16:00 за київським часом.

Скудерія презентувала ретрокомбінезони перед домашнім гран-прі. При створенні екіпірування дизайнери використали три основні барви – червону, чорну та жовту. Верхня частина стала переважно червоно-жовтою з фірмовим написом Ferrari чорним кольором.

Представили нові комбінезони основні пілоти стайні – Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Цьогоріч вони вдвох набрали менше очок (201 пункт), ніж лідер загального заліку Макс Ферстаппен (339 балів). "Феррарі" не виграла жодної гонки, а на подіумах її пілоти побували лише тричі.

"Із запасом мій улюблений комбінезон. Виглядає неймовірно", – лаконічно відгукнувся про новинку Леклер, який не зміг фінішувати на Гран-прі Нідерландів у Зандворті напередодні.