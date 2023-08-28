UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Феррарі" підготувала комбінезони в стилі ретро на домашній гран-прі Формули-1

Фото: Карлос Сайнс і Шарль Леклер не тішать результатами цьогоріч (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня "Феррарі" вирішила розрадити вболівальників у важкий сезон-2023 стильним оновленим екіпіруванням перед гонкою в Монці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

Гран-прі Італії цьогоріч відбудеться 1-3 вересня. Традиційно прийматиме етап автодром "Монца" в однойменному місті на північ від Мілана. Старт гонки в неділю призначений на 16:00 за київським часом.

Скудерія презентувала ретрокомбінезони перед домашнім гран-прі. При створенні екіпірування дизайнери використали три основні барви – червону, чорну та жовту. Верхня частина стала переважно червоно-жовтою з фірмовим написом Ferrari чорним кольором.

Представили нові комбінезони основні пілоти стайні – Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Цьогоріч вони вдвох набрали менше очок (201 пункт), ніж лідер загального заліку Макс Ферстаппен (339 балів). "Феррарі" не виграла жодної гонки, а на подіумах її пілоти побували лише тричі.

"Із запасом мій улюблений комбінезон. Виглядає неймовірно", – лаконічно відгукнувся про новинку Леклер, який не зміг фінішувати на Гран-прі Нідерландів у Зандворті напередодні.

 

 

До слова, раніше Масса розпочав боротьбу за втрачений титул сезону-2008.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
FerrariФормула-1