Ферстаппен виграв дощовий Гран-прі Нідерландів і повторив рекорд Феттеля
Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен став переможцем домашнього етапу Формули-1, стартувавши з першої позиції у нідерландському Зандворті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
На першій сотні метрів дистанції змін на чолі пелотону не сталося. Та вже під кінець першого кола над автодромом пішов рясний дощ, тож гонщики хаотично почали заїжджати в бокси. Виграв від метушні Перес ("Ред Булл"), який вирвався в лідери.
Натомість на другій позиції несподівано опинився гонщик "Альфа Ромео" Чжоу. Переможець же кваліфікації Ферстаппен із "Ред Булла" відкотився на третю сходинку. Проте, нідерландець швидко розібрався і з китайцем, і з партнером по команді.
Згодом трійка лідерів у складі Ферстаппена, Переса та Алонсо ("Астон Мартін") стабілізувалася. Головні ж події відбувалися за межами топ-3, де на провідних ролях замість звичних пілотів "Феррарі", "Мерседеса" чи хоча б "Макларена" опинилися гонщик "Альпін" Гаслі та Албон із "Вільямса".
Повернути інтригу в етап вирішила погода. Орієнтовно за 10 кіл до фінішу розпочалася справдешня тропічна злива, а після вильоту кількох гонщиків за межі траси директор гонки вивісив червоний прапор, зупинивши змагання на невизначений час.
Вимушена пауза тривала понад півгодини. Зрештою, пілоти повернулися на трасу за автомобілем безпеки, а потім отримали змогу провести 6 кіл у гоночному режимі. Ферстаппен довів справу до перемоги під пресингом Алонсо, який ще до зупинки гонки випередив Переса. Мексиканець же отримав 5-секундний штраф за перевищення швидкості на пітлейн і втратив подіум на користь Гаслі.
Для нідерландця перемога в Зандворті стала дев'ятою поспіль. Він повторив досягнення чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Лише цим двом пілотам вдавалося виграти таку кількість етапів без перерв.
Класифікація Гран-прі Нідерландів-2023:
- Макс Ферстаппен
- Фернандо Алонсо (+3.744)
- П'єр Гаслі (+7.058)
До слова, раніше Масса розпочав боротьбу за втрачений титул сезону-2008.
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