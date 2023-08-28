"Феррари" подготовила комбинезоны в стиле ретро на домашний гран-при Формулы-1

Гран-при Италии состоится 1-3 сентября. Традиционно принимать этап будет автодром "Монца" в одноименном городе к северу от Милана. Старт гонки в воскресенье назначен на 16:00 по киевскому времени.

Скудерия представила ретро-комбинезоны перед домашним гран-при. При создании экипировки дизайнеры использовали три основных цвета – красный, черный и желтый. Верхняя часть стала преимущественно красно-желтой с фирменной надписью Ferrari черным цветом.

Представили новые комбинезоны основные пилоты конюшни – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. В этом году они вдвоем набрали меньше очков (201 пункт), чем лидер общего зачета Макс Ферстаппен (339 баллов). "Феррари" не выиграла ни одной гонки, а на подиумах ее пилоты побывали всего трижды.

"С запасом мой любимый комбинезон. Выглядит невероятно", – лаконично отозвался о новинке Леклер, который не смог финишировать на Гран-при Нидерландов в Зандворте накануне.