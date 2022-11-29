"Феррарі" оголосила про відставку очільника стайні

53-річний менеджер вирішив покинути італійську команду. Контракт фахівця з "Феррарі" чинний до 31 грудня.

"Я прийняв рішення припинити співпрацю з "Феррарі" з великим жалем. Я іду з компанії, яку люблю, частиною якої був 28 років – але роблю це спокійно, оскільки впевнений, що я зробив усе можливе для досягнення поставлених завдань", – заявив Бінотто на прощання.

Уродженець швейцарської Лозанни опинився в Скудерії у 1995 році. Пройшов шлях від інженера з двигунів у тест-команді до керівної ролі в стайні після відставки Мауріціо Аррівабене в 2019 році. Був головним інженером і техічним директором, займав інші посади.

У сезоні-2022 "Феррарі" під керівництвом Бінотто програла "Ред Буллу" чемпіонські перегони в особистому заліку пілотів і Кубку конструкторів. Шарль Леклер і Скудерія були в лідерах після п'яти етапів, але потім задовольнилися другими місцями.