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"Феррари" объявила об отставке главы конюшни

Фото: Маттиа Бинотто (справа) завершил работу с "Феррари" (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Команда Формулы-1 "Феррари" подтвердила уход Маттии Бинотто с должности руководителя легендарной Скудерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

53-летний менеджер решил покинуть итальянскую команду. Контракт специалиста с "Феррари" действует до 31 декабря.

"Я принял решение прекратить сотрудничество с "Феррари" с большим сожалением. Я ухожу из компании, которую люблю, частью которой был 28 лет – но делаю это спокойно, поскольку уверен, что я сделал все возможное для достижения поставленных задач", – заявил Бинотто на прощание.

Уроженец швейцарской Лозанны оказался в Скудерии в 1995 году. Прошел путь от инженера по двигателям в тест-команде до руководящей роли в конюшне после отставки Маурицио Арривабене в 2019 году. Являлся главным инженером и техническим директором, занимал другие должности.

В сезоне-2022 "Феррари" под руководством Бинотто проиграла "Ред Буллу" чемпионскую гонку в личном зачете пилотов и Кубке конструкторов. Шарль Леклер и Скудерия были в лидерах после пяти этапов, но затем удовлетворились вторыми местами.

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл финальный гран-при в нынешнем сезоне Формулы-1.

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FerrariФормула-1