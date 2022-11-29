"Феррари" объявила об отставке главы конюшни

53-летний менеджер решил покинуть итальянскую команду. Контракт специалиста с "Феррари" действует до 31 декабря.

"Я принял решение прекратить сотрудничество с "Феррари" с большим сожалением. Я ухожу из компании, которую люблю, частью которой был 28 лет – но делаю это спокойно, поскольку уверен, что я сделал все возможное для достижения поставленных задач", – заявил Бинотто на прощание.

Уроженец швейцарской Лозанны оказался в Скудерии в 1995 году. Прошел путь от инженера по двигателям в тест-команде до руководящей роли в конюшне после отставки Маурицио Арривабене в 2019 году. Являлся главным инженером и техническим директором, занимал другие должности.

В сезоне-2022 "Феррари" под руководством Бинотто проиграла "Ред Буллу" чемпионскую гонку в личном зачете пилотов и Кубке конструкторов. Шарль Леклер и Скудерия были в лидерах после пяти этапов, но затем удовлетворились вторыми местами.