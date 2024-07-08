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"Феррарі" несподівано попрощалася з технічним директором стайні

Фото: Фредерік Вассьор тимчасово замінить Енріко Карділе (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Команда Формули-1 "Феррарі" оголосила про відхід технічного директора Скудерії Енріко Карділе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Провідний фахівець покинув Скудерію. Він віддав компанії понад 20 років.

"Феррарі" підтвердила прощання з Карділе. Італієць працював над шасі команди, а на чільних посадах у стайні перебував із 2016 року. Тимчасово обов'язки звільненого фахівця виконуватиме керівник Скудерії Фредерік Вассьор.

Поголос пов'язує Карділе з "Астон Мартіном". Британська стайня намагається залучити фахівців із грандів Формули-1, щоб нав'язати конкуренцію "Ред Буллу", "Феррарі", "Макларену" та "Мерседесу".

У нинішньому сезоні Скудерія наразі йде другою у Кубку конструкторів. Пілоти "Феррарі" Шарль Леклер і Карлос Сайнс разом набрали 302 очки. Кожен із гонщиків здобув по одній перемозі в сезоні.

До слова, напередодні Хемілтон тріумфував на Гран-прі Британії з оновленням рекорду F1.

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FerrariФормула-1