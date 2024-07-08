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"Феррари" неожиданно попрощалась с техническим директором конюшни

Фото: Фредерик Вассер временно заменит Энрико Кардиле (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Команда Формулы-1 "Феррари" объявила об уходе технического директора Скудерии Энрико Кардиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Ведущий специалист покинул Скудерию. Он отдал компании более 20 лет.

"Феррари" подтвердила прощание с Кардиле. Итальянец работал над шасси команды, а на главных должностях в конюшне состоял с 2016 года. Временно обязанности уволенного специалиста будет выполнять руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

Молва связывает Кардиле с "Астон Мартином". Британская конюшня пытается привлечь специалистов по грандам Формулы-1, чтобы навязать конкуренцию "Ред Буллу", "Феррари", "Макларену" и "Мерседесу".

В нынешнем сезоне Скудерия идет второй в Кубке конструкторов. Пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнс вместе набрали 302 очка. Каждый из гонщиков одержал по одной победе в сезоне.

К слову, накануне Хэмилтон триумфовал на Гран-при Британии с обновлением рекорда F1.

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FerrariФормула-1