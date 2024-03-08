"Феррари" экстренно заменила пилота посреди Гран-при Саудовской Аравии: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Скудерии .

29-летний испанец пропустит второй этап нынешнего сезона. После жалоб на боль врачи диагностировали у него аппендицит.

Вместо Сайнса цвета "Феррари" будет защищать Оливер Берман. Британец приехал в Джедду в составе команды Формулы-2 "Према". Он входит в Академию Скудерии, а в прошлом году дважды попробовал себя на уровне F1 в роли тест-пилота команды "Хаас".

18-летний Берман в сезоне-2024 получил статус резервного гонщика обеих команд. За рулем "Феррари" он дебютирует на третьей свободной практике Гран-при Саудовской Аравии. В то же время британский пилот пропустит этап чемпионата Формулы-2.

Сайнс начал новый сезон с подиума в Бахрейне. Испанский гонщик финишировал третьим на автодроме "Сахир" после пилотов "Ред Булл" Ферстаппена и Переса. Другой пилот Скудерии – Шарль Леклер – добрался до финиша четвертым.