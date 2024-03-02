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Ферстаппен напівювілейною перемогою відкрив новий сезон Формули-1

Сахір, Субота 02 березня 2024 18:39
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Ферстаппен напівювілейною перемогою відкрив новий сезон Формули-1 Фото: Макс Ферстаппен лідирував зі старту до фінішу (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен домінантно виграв Гран-прі Бахрейну 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції чинний чемпіон холоднокровно витримав спробу Леклера з "Феррарі" обігнати його. А вже через кілька кіл відірвався від конкурентів на понад 5 секунд.

Натомість проблемою монегаска зі Скудерії стали інші – він віддав позиції Расселлу ("Мерседес") та Пересу ("Ред Булл"), а згодом змушений був пропустити й партнера по команді Сайнса. Після ранньої першої серії піт-стопів топ-5 сформувалася в складі Ферстаппена, Переса, Расселла та двох "Феррарі". Невдовзі Сайнс пройшов Расселла.

Після другої ж серії піт-стопів несподівано "ожив" Леклер. Монегаск зумів випередити Расселла (46-те коло), але під'їхати до напарника не зміг. Тим часом попереду все склалося на користь "Ред Булла". Ферстаппен оформив п'ятий Grand Slam у кар'єрі – поул, лідерство зі старту до фінішу, найшвидше коло та перемога. Перес дозволив австрійській стайні відсвяткувати дубль. А Сайнс трохи підсолодив гіркоту поразки Скудерії.

До топ-10 потрапили Леклер, Расселл, пілот "Макларена" Норріс, Хемілтон із "Мерседеса", Піастрі ("Макларен") та гонщики "Астон Мартіна" Алонсо та Стролл. "Ред Булл" зі старту захопив лідерство в Кубку конструкторів, набравши максимальні 44 очки.

Класифікація Гран-прі Бахрейну-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхіо Перес (+22.457)
  3. Карлос Сайнс (+25.110)

Ферстаппен напівювілейною перемогою відкрив новий сезон Формули-1

До слова, раніше склали путівник по сезону-2024 Королівських автоперегонів.

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