Фермопилы XXI века. Оборона Мариуполя изменила ход войны в Украине, - Подоляк

Оборона Мариуполя, которая фактически продолжается 83 дня, изменила ход войны России против Украины. Она должна войти в историю как Фермопилы XXI века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" поломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это совершенно изменило ход войны", - отметил он.

Что такое Фермопильское сражение

Фермопильское сражение - это битва в ходе греко-персидской в 480 году до нашей эры в ущелье Фермопилы. По сведениям историков, персидской армии численностью в 200-250 тысяч человек противостояли от 5200 до 7700 греков.

Сначала греки успешно отбивали атаки в ущелье, но в последний день сражения большая часть греческих сил отошла, опасаясь окружения. На месте остались отряды спартанцев, феспийцев и фиванцев общей численностью до 500 человек. Персам удалось зайти в тыл и уничтожить противника.