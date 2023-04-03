Фермери підготувались. Цього літа очікується багатший врожай овочів, - Висоцький

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

"Історично найбільшим промисловим кластером за останні десятиліття по виробництву цибулі, моркви була Херсонська та Запорізька області. На жаль, з початком повномасштабної війни, в кінці лютого, не вдалося цю продукцію отримати українському споживачу і також не встигли фермери в інших регіонах суттєво наростити", - пояснив Висоцький.

За словами заступника міністра, цього року фермери вистигли підготуватись, через що планується відновлення вирощення овочів там, де останні роки цього не робили. В першу чергу йдеться про овочі борщового набору, таких як цибуля та морква.

"Тому уже з врахуванням нового врожаю овочів, який буде збиратися в кінці літа, восени цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача і більше ми не очікуємо такої складної ситуації, яка склалася цієї зими та весни", - додав Висоцький.