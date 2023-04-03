Фермеры подготовились. Этим летом ожидается более богатый урожай овощей, - Высоцкий

В Украине в этом году ожидается значительно больший урожай овощей. Доступ к отечественному продукту должен возрасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

"Исторически крупнейшим промышленным кластером за последние десятилетия по производству лука, моркови была Херсонская и Запорожская области. К сожалению, с началом полномасштабной войны, в конце февраля, не удалось эту продукцию получить украинскому потребителю и также не успели фермеры в других регионах существенно нарастить", - пояснил Высоцкий.

По словам заместителя министра, в этом году фермеры успели подготовиться, из-за чего планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы этого не делали. В первую очередь речь идет об овощах борщевого набора, таких как лук и морковь.

"Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета, осенью этого года, будет значительно больше доступно отечественного продукта для украинского потребителя и больше мы не ожидаем такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной", - добавил Высоцкий.