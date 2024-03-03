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У Феодосії знищений нафтогін окупантів, - партизани

Фото: у Феодосії міг бути знищений нафтогін окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованій Феодосії на сході Криму, ймовірно, був знищений нафтогін російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Агенти "Атеш" з окупаційних органів влади зазначають, що в ніч на 3 березня був "приліт". За словами партизанів, був знищений нафтогін у Феодосії, який використовують загарбники.

"Наслідки усували до самого ранку. Втрати колосальні", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live

Що цьому передувало

Нагадаємо, цієї ночі в окупованій Феодосії пролунали вибухи. У мережі повідомили, що нібито була атака дронів, тому працювала протиповітряна оборона.

При цьому у деяких Telegram-каналах писали, що вибухи пролунали у районі нафтобази. Туди нібито направили пожежні авто та "швидкі".

Пізніше у Міноборони РФ відзвітували про "відбиту атаку" на Криму. У Шойгу заявили, що нібито збили аж 38 дронів.

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