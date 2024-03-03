В Феодосии уничтожен нефтегон оккупантов, - партизаны

Агенты "Атеш" из оккупационных органов власти отмечают, что в ночь на 3 марта был "прилет". По словам партизан, был уничтожен нефтепровод в Феодосии, который используют захватчики.

"Последствия устраняли до самого утра. Потери колоссальные", - говорится в сообщении.

скриншот deepstatemap.live

Что этому предшествовало

Напомним, этой ночью в оккупированной Феодосии раздались взрывы. В сети сообщили, что якобы была атака дронов, поэтому работала противовоздушная оборона.

При этом в некоторых Telegram-каналах писали, что взрывы прогремели в районе нефтебазы. Туда якобы направили пожарные автомобили и "скорые".

Позже в Минобороны РФ отчитались об "отбитой атаке" на Крым. У Шойгу заявили, что якобы сбили 38 дронов.