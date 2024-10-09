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У Феодосії третю добу горить атакована нафтобаза: нові кадри пожежі

Фото: у Феодосії третю добу палає нафтобаза (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованій Феодосії третю добу палає нафтобаза після атаки Сил оборони України. У мережі з'явилися нові кадри потужної пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Станом на ранок 9 жовтня у Феодосії продовжує палати нафтобаза. Вогонь на місці пожежі помітно здалеку.

Місцеві жителі зазначають, що стовпи диму не стають меншими, а у місті відчувається їдкий запах гару. Жителів сусідніх районів евакуювали (близько 1100 осіб), охоплені полум'ям цистерни продовжують вибухати.

Рятувальники зазначають, що, найімовірніше, загасити вогонь не вдасться, поки у цистернах не вигорить паливо. Фахівці заявляють про перевищення рівня діоксиду сірки поруч з атакованою нафтобазою.

 

Фото: у Феодосії третю добу палає нафтобаза (t.me/Crimeanwind)

 

Удар по нафтобазі у Феодосії

Нагадаємо, 7 жовтня на нафтовому терміналі у Феодосії спалахнула потужна пожежа. Гауляйтери оголосили режим надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Генштаб ЗСУ підтвердив ракетний удар по нафтобазі. Зазначається, що феодосійський термінал був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для потреб окупаційних військ.

ЗМІ повідомляють, що нафтобаза належить близькому другові російського диктатора Володимира Путіна.

Повідомлялося, що вчора, 8 жовтня, на території атакованої нафтобази вибухнула цистерна з бензином, потім - з гасом. У мережі також показали супутникові знімки пожежі.

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