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В Феодосии третьи сутки горит атакованная нефтебаза: новые кадры пожара

Фото: в Феодосии третьи сутки горит нефтебаза (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки Сил обороны Украины. В сети появились новые кадры мощного пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По состоянию на утро 9 октября в Феодосии продолжает гореть нефтебаза. Огонь на месте пожара заметно издалека.

Местные жители отмечают, что столбы дыма не становятся меньше, а в городе ощущается едкий запах гари. Жителей соседних районов эвакуировали (около 1100 человек), охваченные пламенем цистерны продолжают взрываться.

Спасатели отмечают, что, скорее всего, погасить огонь не удастся, пока в цистернах не выгорит топливо. Специалисты заявляют о превышении уровня диоксида серы рядом с атакованной нефтебазой.

 

Фото: в Феодосии третьи сутки горит нефтебаза (t.me/Crimeanwind)

 

Удар по нефтебазе в Феодосии

Напомним, 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии вспыхнул мощный пожар. Гауляйтеры объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Генштаб ВСУ подтвердил ракетный удар по нефтебазе. Отмечается, что терминал Феодосии был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для нужд оккупационных войск.

СМИ сообщают, что нефтебаза принадлежит близкому другу российского диктатора Владимира Путина.

Сообщалось, что вчера, 8 октября, на территории атакованной нефтебазы взорвалась цистерна с бензином, затем - с керосином. В сети также показали спутниковые снимки пожара.

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