В Феодосии произошел новый взрыв на ранее атакованной нефтебазе

На нефтебазе в Феодосии, недавно атаковавшей Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

О взрыве стало известно вечером четверга, 10 октября. На опубликованных фото и видео виден мощный взрыв, а также пожар на нефтебазе.

На одном из видео был слышен разговор местных, заявивших, что на базе виднеется большое пламя.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Ранее РБК-Украина писала, что в ночь на 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии разразился мощный пожар. Впоследствии Генштаб ВСУ заявил о ракетном ударе по нефтебазе. Следует заметить, что НПЗ был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для нужд оккупационных войск.

На следующий день, 8 октября, сообщалось, что на территории нефтебазы взорвалась цистерна с бензином, затем – с керосином. В сети также показали спутниковые снимки пожара.

Также по данным СМИ, на территории нефтебазы могла находиться российская система ПВО "Панцирь-С1".

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