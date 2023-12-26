У Феодосії пролунали вибухи, в порту спалахнула потужна пожежа

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи сьогодні вночі, 26 грудня. В порту спалахнула потужна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.
"Мешканці Феодосії повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо працює система ППО", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Також раніше окупанти перекрили рух Кримським мостом.
В мережі публікують кадри пожежі в районі порту у Феодосії:
Загалом у Криму все частіше лунають вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Зокрема, 24 грудня в Севастополі зранку прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.
Також 20 грудня стало відомо про потужний вибух у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.
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