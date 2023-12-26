У Феодосії обстановка "вибухово-феєрична": Гуменюк про ураження "Новочеркаська"

Відповідаючи на запитання, яка обстановка у Феодосії, Гуменюк сказала: "Очевидно феєрична. Я б навіть сказала вибухово-феєрична. Тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна".

За її словами, зараз потрібно дочекатися уточнених даних, оскільки проведена бойова робота - це половина справи. "Далі треба зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Поки що це все те, що наочно", - сказала вона.

Оцінюючи втрати ворога окрім самого корабля Гуменюк відзначила, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля.

"Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів. Те, що вони не можуть дозволити іншим способом. Пам'ятаймо, що у них є складнощі й з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок". Повністю запакований", - сказала вона.

Наслідки для російського флоту

Гуменюк також повідомила, що росіяни не використовували ракетоносії в Чорному морі довгий період.

"Понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім був один випадок очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією і потім дуже швидке заведення знову в пункт базування. Ми знаємо, що вони зараз розосередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних бухтах. В більшості вони зосереджені в Новоросійську. І ось така "необачність" з Феодосією. Припускаючи, що це достатньо далеко, вони тепер знають, що "далеко" для нас - це не достатньо далеко", - зазначила вона.

Операція ЗСУ

Крім того, спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що це була операція, спланована ЗСУ та іншими силовими структурами.

"Ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючі, що знищено корабель. Імовірно з боєкомплектом, потужним боєкомплектом. Ну тому власне той, хто володіє інформацією, який саме він був, може, і оголосить це пізніше. Але робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель знищено. Власне він і поповнив той флот, який очолює зараз крейсер "Москва"", - додав Ігнат.

Ліквідація "Новочеркаська"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".