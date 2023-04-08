UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи

Фото: в Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму повідомляють про потужні вибухи. Близько о 10:59 в Феодосії пролунали два "хлопки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЧП / Крим".

Як стверджують цивільні, вибухи пролунали на вулиці Дружби, внаслідок чого у машин спрацювала сигналізація.

"Чули всі. Але ні диму, нічого не було видно. Чоловік був у Старому Криму і теж чув ці "хлопки", але несильні", - стверджує цивільна.

Фото: карти Google

За словами так званого радника голови окупаційної влади Криму Олега Крючкова, в Феодосії нібито спрацювала ППО, інформація уточнюється.

Оновлено о 11:40

За словами "голови" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, над Феодосією було нібито збито ракету.

Фото: в Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи (t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымФеодосияВійна в Україні