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В Феодосии громко, в городе раздались два сильных взрыва

Фото: в Феодосии громко, в городе раздались два сильных взрыва (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму сообщают о мощных взрывах. Около 10:59 в Феодосии раздались два "хлопка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЧП / Крым".

Как утверждают гражданские, взрывы прогремели на улице Дружбы, в результате чего у машин сработала сигнализация.

"Слышали все. Но ни дыма, ничего не было видно. Мужчина был в Старом Крыму и тоже слышал эти "хлопки", но несильные", - утверждает гражданская.

Фото: карты Google

По словам так называемого советника главы оккупационных властей Крыма Олега Крючкова, в Феодосии якобы сработала ПВО, информация уточняется.

Обновлено в 11:40

По словам "главы" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, над Феодосией была якобы сбита ракета.

Фото: в Феодосии громко, в городе прогремели два сильных взрыва (t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром российские оккупанты нанесли удар по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший среди гражданских.

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