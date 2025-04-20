Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
За даними НОК, азербайджанське Баку приймало другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.
Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей.
Таїсія Онофрійчук стала:
Нагороди збірної України:
Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.
Наступний етап Кубка світу відбудеться в узбекистанському Ташкенті упродовж 25-27 квітня.
Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.
Спортсмен здобув золоту медаль на паралельних брусах.
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