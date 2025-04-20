UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу

Фото: українська гімнастка Таїсія Онофрійчук (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

За даними НОК, азербайджанське Баку приймало другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.

Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей. 

Таїсія Онофрійчук стала:

  • переможницею у вправах з м'ячем,
  • срібною призеркою багатоборства,
  • срібною призеркою у вправах з обручем,
  • срібною призеркою у вправах зі стрічкою,
  • бронзовою призеркою у вправах з булавами.

Нагороди збірної України:

  • "бронза" з багатоборства. 

Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в узбекистанському Ташкенті упродовж 25-27 квітня. 

Новини спорту

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Спортсмен здобув золоту медаль на паралельних брусах.

Ми також показували, як 18-річний український півзахисник Геннадій Синчук провів перший матч за канадський "Монреаль" у північноамериканській Major League Soccer (МЛС).

Водночас в окремому матеріалі можна дізнатись про топ несподіваних зірок у футбольних клубах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОК УкраиныСпортсмениСпортзал