Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу

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Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Спортсмен здобув золоту медаль на паралельних брусах.

Ми також показували, як 18-річний український півзахисник Геннадій Синчук провів перший матч за канадський "Монреаль" у північноамериканській Major League Soccer (МЛС).

Водночас в окремому матеріалі можна дізнатись про топ несподіваних зірок у футбольних клубах України.

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