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Феноменальное выступление: украинка Онофрийчук взяла 5 медалей на Кубке мира

Фото: украинская гимнастка Таисия Онофрийчук (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские гимнастки сорвали овации на Кубке мира в Баку, завоевав шесть наград в разных дисциплинах. Особенно ярко выступила Таисия Онофрийчук, которая поднялась на пьедестал пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

По данным НОК, азербайджанское Баку принимало второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях. В целом украинки завоевали 6 медалей.

Таисия Онофрийчук стала:

  • победительницей в упражнениях с мячом,
  • серебряным призером многоборья,
  • серебряным призером в упражнениях с обручем,
  • серебряным призером в упражнениях с лентой,
  • бронзовым призером в упражнениях с булавами.

Награды сборной Украины:

  • "бронза" по многоборью.

Заметим, что украинскую сборную по художественной гимнастике в этом году представляли Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак.

Следующий этап Кубка мира состоится в узбекистанском Ташкенте в течение 25-27 апреля.

Новости спорта

Напомним, что вчера, 19 апреля, Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Спортсмен завоевал золотую медаль на параллельных брусьях.

Мы также показывали, как 18-летний украинский полузащитник Геннадий Синчук провел первый матч за канадский "Монреаль" в североамериканской Major League Soccer (МЛС).

В то же время в отдельном материале можно узнать о топе неожиданных звезд в футбольных клубах Украины.

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