Феноменальное выступление: украинка Онофрийчук взяла 5 медалей на Кубке мира

Украинские гимнастки сорвали овации на Кубке мира в Баку, завоевав шесть наград в разных дисциплинах. Особенно ярко выступила Таисия Онофрийчук, которая поднялась на пьедестал пять раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
По данным НОК, азербайджанское Баку принимало второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях. В целом украинки завоевали 6 медалей.
Таисия Онофрийчук стала:
Награды сборной Украины:
Заметим, что украинскую сборную по художественной гимнастике в этом году представляли Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак.
Следующий этап Кубка мира состоится в узбекистанском Ташкенте в течение 25-27 апреля.
Напомним, что вчера, 19 апреля, Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.
Спортсмен завоевал золотую медаль на параллельных брусьях.
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