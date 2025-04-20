Феноменальное выступление: украинка Онофрийчук взяла 5 медалей на Кубке мира

Новости спорта

Напомним, что вчера, 19 апреля, Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Спортсмен завоевал золотую медаль на параллельных брусьях.

Мы также показывали, как 18-летний украинский полузащитник Геннадий Синчук провел первый матч за канадский "Монреаль" в североамериканской Major League Soccer (МЛС).

В то же время в отдельном материале можно узнать о топе неожиданных звезд в футбольных клубах Украины.

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