"Фенікс" проти "Жителя": українські дрони знищили ключовий російський комплекс РЕБ
Бійці прикордонного підрозділу влучними ударами дронів-камікадзе знищили російську систему радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель", яку окупанти намагалися сховати серед забудови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс".
Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знайшли та ліквідували ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель".
Як відомо, російські окупанти сховали машину комплексу "Житель", який є автоматизованою станцією постановки перешкод, посеред забудови. Але українські аеророзвідники знайшли систему, покликану заважати їм працювати.
Після двох влучань дронів-камікадзе "Житель" спалахнув, що підтвердив третій дрон.
Окрім цього, пілоти "Фенікса" уразили ворожі укриття та знищили мототранспорт, яким противник добирався на позиції.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше як 980 тисяч одиниць живої сили. Зауважимо, що лише за минулу добу втрати ворога склали понад тисячу військових. Також Сили оборони уразили:
- одну бойову броньовану машину;
- 31 артилерійську систему й не тільки.
Зауважимо, що раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, яка ситуація на фронті 29 травня.
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