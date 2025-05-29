"Фенікс" проти "Жителя": українські дрони знищили ключовий російський комплекс РЕБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем " Фенікс ".

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знайшли та ліквідували ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель".

Як відомо, російські окупанти сховали машину комплексу "Житель", який є автоматизованою станцією постановки перешкод, посеред забудови. Але українські аеророзвідники знайшли систему, покликану заважати їм працювати.

Після двох влучань дронів-камікадзе "Житель" спалахнув, що підтвердив третій дрон.

Окрім цього, пілоти "Фенікса" уразили ворожі укриття та знищили мототранспорт, яким противник добирався на позиції.