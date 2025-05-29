За добу більше 200 боїв. Генштаб оновив карту бойових дій

Протягом минулої доби, 28 травня, на фронті відбулось 205 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак загарбників у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові дії ворога у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Курському напрямку відбулось 33 боєзіткнення.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 984 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали 1050 військових. Також Сили оборони уразили: