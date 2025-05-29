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"Феникс" против "Жителя": украинские дроны уничтожили ключевой российский комплекс РЭБ

Украина, Четверг 29 мая 2025 21:10
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"Феникс" против "Жителя": украинские дроны уничтожили ключевой российский комплекс РЭБ Фото: украинские дроны уничтожили ключевой российский комплекс РЭБ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы пограничного подразделения точными ударами дронов-камикадзе уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", которую оккупанты пытались спрятать среди застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" нашли и ликвидировали вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель".

Как известно, российские оккупанты спрятали машину комплекса "Житель", который является автоматизированной станцией постановки помех, посреди застройки. Но украинские аэроразведчики нашли систему, призванную мешать им работать.

После двух попаданий дронов-камикадзе "Житель" вспыхнул, что подтвердил третий дрон.

Кроме этого, пилоты "Феникса" поразили вражеские укрытия и уничтожили мототранспорт, которым противник добирался на позиции.

Потери России в войне

Напомним, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 980 тысяч единиц живой силы. Заметим, что только за минувшие сутки потери врага составили более тысячи военных. Также Силы обороны поразили:

  • одну боевую бронированную машину;
  • 31 артиллерийскую систему и не только.

Заметим, что ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, какая ситуация на фронте 29 мая.

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