"Феникс" против "Жителя": украинские дроны уничтожили ключевой российский комплекс РЭБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс ".

Кроме этого, пилоты "Феникса" поразили вражеские укрытия и уничтожили мототранспорт, которым противник добирался на позиции.

После двух попаданий дронов-камикадзе "Житель" вспыхнул, что подтвердил третий дрон.

Как известно, российские оккупанты спрятали машину комплекса "Житель", который является автоматизированной станцией постановки помех, посреди застройки. Но украинские аэроразведчики нашли систему, призванную мешать им работать.

Потери России в войне

Напомним, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 980 тысяч единиц живой силы. Заметим, что только за минувшие сутки потери врага составили более тысячи военных. Также Силы обороны поразили:

одну боевую бронированную машину;

31 артиллерийскую систему и не только.

Заметим, что ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, какая ситуация на фронте 29 мая.

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