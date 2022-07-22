"Фенербахче" между матчами с "Динамо" в Лиге чемпионов усилился форвардом сборной Италии

Натурализованный итальянец не захотел выступать в Серии B, куда "Кальяри" вместе с ним вылетел по итогам сезона 2021/22. Островитяне заработали на переходе.

Жоао Педро подписал с "желтыми канарейками" 3-летний контракт. "Фенербахче" отдал за него ориентировочно 4,68 млн евро. Восемь лет назад "Кальяри" заплатил за тогда еще бразильца всего 1,3 млн в евровалюте. В составе сардинийцев он провел 215 матчей в Серии А, в которых забил 71 мяч и отдал 20 результативных передач.

Своими выступлениями на Апеннинах Жоао Педро заработал вызов в сборную Италии. Он дебютировал в национальной команде в марте 2022 года против Северной Македонии. Ранее форвард играл за сборные Бразилии U-17 и U-20.

Очередной летний новичок "Фенербахче", однако, не поможет стамбульцам во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. На поединок с киевским Динамо турки уже не смогут его заявить.

Ранее наставник гранда УПЛ Мирча Луческу заверил, что "Динамо" будет играть на победу в Стамбуле 27 июля. Победитель противостояния встретится с австрийским "Штурмом" в 3-м раунде.