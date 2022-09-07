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"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Новина українською →
Стамбул, Среда 07 сентября 2022 11:28
"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы Фото: Артем Беседин забить "Фенербахче" летом не смог (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция стартового тура группового этапа Лиги Европы 2022/23 между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится в Стамбуле 8 сентября. Начало поединка в 19.45. Поединок пройдет на арене "Шюкрю Сараджоглу".

В цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с основной сетки, все поединки второго по престижности еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия там начнется в 19:00. Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Ранее "Динамо" объявило заявку на групповой этап Лиги Европы. В перечень заявленных Мирчей Луческу исполнителей попали и три легионера – Кендзера, Перрис и Диалло.

К слову, донецкий "Шахтер" шокировал РБ "Лейпциг" четырьмя голами на выезде.

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