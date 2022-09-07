"Фенербахче" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Трансляція стартового туру групового етапу Ліги Європи 2022/23 між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться в Стамбулі 8 вересня. Початок поєдинку о 19:45. Двобій пройде на арені "Шюкрю Сараджоглу".

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія там розпочнеться о 19:00. Матч коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Роберто Моралес.

Раніше "Динамо" оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи. До переліку заявлених Мірчею Луческу виконавців потрапили і три легіонери – Кендзьора, Перріс і Діалло.