"Фенербахче" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

"Фенербахче" – "Динамо"

8 сентября, 19:45, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Второй раз за два месяца пути турецкого и украинского грандов пересекаются в еврокубках. После вылета обоих из Лиги чемпионов на разных стадиях квалификации теперь "Фенер" и "Динамо" встретятся в группе Лиги Европы. Но с 27 июля – времени последнего свидания команд – диспозиции коллективов Жорже Жезуша и Мирчи Луческу, похоже, изменились.

"Динамо" кое-как прошло "Штурм" в 3-м раунде квалификации главного еврокубка, без шансов уступило "Бенфике" в плей-офф и провалило старт чемпионата Украины. Ладно, поражение от "Днепра-1" в стартовом туре могло быть случайностью, а неудача против "Зари" – совпадением. Но вместе с безапелляционным вылетом из Лиги чемпионов вырисовывается печальная закономерность.

Тем временем "Фенербахче" наоборот прибавил по сравнению с летом. "Желтые канарейки" идут среди лидеров турецкой Суперлиги, где проиграли лишь один матч – против "Коньяспора" (0:1) с игрой в меньшинстве в течение 70 минут. Кроме того, Жезуш провел полноценную трансферную кампанию и протестировал с новыми подопечными ряд игровых схем.

Сейчас "Фенербахче" впитал немало идей португальского тренера. Когда речь идет о 68-летнем уроженце Амадоры, то это обстоятельство ничего хорошего для соперников не предвещает. Особенно когда оппоненты переживают кризисный период. Сыграть на слабых местах нынешнего "Динамо" стамбульцы постараются прежде всего.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Сангаре – Попов, Супряга

Под вопросом: Азиз – Цыганков

Ориентировочные составы на матч "Фенербахче" – "Динамо"

"Фенербахче": Байиндир – Лемос, Салаи, Перес – Кадиоглу, Кахведжи, Аран, Алиоски, Линкольн – Валенсия, Кинг

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

По громкости названий "Фенербахче" и "Динамо" должны находиться среди фаворитов не только группы, но и всей Лиги Европы. Но реальность спутала все карты, поэтому обеим командам придется драться за место под солнцем в каждом матче.

На старт стамбульского поединка шансы "желтых канареек" выглядят более привлекательными. Они качественно усилились, взяли сильного тактика, неплохо стартовали на внутренней арене. Победа над кризисным "Динамо" удивить не должна.