"Фенербахче" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" будет гостить у стамбульского "Фенербахче".
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
8 сентября, 19:45, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляция на MEGOGO и Volia TV
Второй раз за два месяца пути турецкого и украинского грандов пересекаются в еврокубках. После вылета обоих из Лиги чемпионов на разных стадиях квалификации теперь "Фенер" и "Динамо" встретятся в группе Лиги Европы. Но с 27 июля – времени последнего свидания команд – диспозиции коллективов Жорже Жезуша и Мирчи Луческу, похоже, изменились.
"Динамо" кое-как прошло "Штурм" в 3-м раунде квалификации главного еврокубка, без шансов уступило "Бенфике" в плей-офф и провалило старт чемпионата Украины. Ладно, поражение от "Днепра-1" в стартовом туре могло быть случайностью, а неудача против "Зари" – совпадением. Но вместе с безапелляционным вылетом из Лиги чемпионов вырисовывается печальная закономерность.
Тем временем "Фенербахче" наоборот прибавил по сравнению с летом. "Желтые канарейки" идут среди лидеров турецкой Суперлиги, где проиграли лишь один матч – против "Коньяспора" (0:1) с игрой в меньшинстве в течение 70 минут. Кроме того, Жезуш провел полноценную трансферную кампанию и протестировал с новыми подопечными ряд игровых схем.
Сейчас "Фенербахче" впитал немало идей португальского тренера. Когда речь идет о 68-летнем уроженце Амадоры, то это обстоятельство ничего хорошего для соперников не предвещает. Особенно когда оппоненты переживают кризисный период. Сыграть на слабых местах нынешнего "Динамо" стамбульцы постараются прежде всего.
Дисквалифицированные: –
Травмированные: Сангаре – Попов, Супряга
Под вопросом: Азиз – Цыганков
"Фенербахче": Байиндир – Лемос, Салаи, Перес – Кадиоглу, Кахведжи, Аран, Алиоски, Линкольн – Валенсия, Кинг
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат
По громкости названий "Фенербахче" и "Динамо" должны находиться среди фаворитов не только группы, но и всей Лиги Европы. Но реальность спутала все карты, поэтому обеим командам придется драться за место под солнцем в каждом матче.
На старт стамбульского поединка шансы "желтых канареек" выглядят более привлекательными. Они качественно усилились, взяли сильного тактика, неплохо стартовали на внутренней арене. Победа над кризисным "Динамо" удивить не должна.
К слову, донецкий "Шахтер" шокировал РБ "Лейпциг" четырьмя голами на выезде.
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