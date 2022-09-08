"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи

"Фенербахче" – "Динамо"

8 вересня, 19:45, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Вдруге за два місяці шляхи турецького та українського грандів перетинаються у єврокубках. Після вильоту обох із Ліги чемпіонів на різних стадіях кваліфікації тепер "Фенер" і "Динамо" зустрінуться в групі Ліги Європи. Та з 27 липня – часу останнього побачення команд – диспозиції колективів Жорже Жезуша та Мірчі Луческу, схоже, змінилися.

"Динамо" сяк-так пройшло "Штурм" у 3-му раунді кваліфікації головного єврокубка, без шансів поступилося "Бенфіці" в плей-офф і провалило старт чемпіонату України. Гаразд, поразка від "Дніпра-1" в стартовому турі могла бути випадковістю, а невдача проти "Зорі" – співпадінням. Та вкупі з безапеляційним вильотом із Ліги чемпіонів вимальовується сумна закономірність.

Тим часом "Фенербахче" навпаки додав у порівнянні з літом. "Жовті канарки" йдуть серед лідерів турецької Суперліги, де програли лише один матч – проти "Коньяспора" (0:1) з грою у меншості впродовж 70 хвилин. Окрім того, Жезуш провів повноцінну трансферну кампанію і протестував із новими підопічними низку ігрових схем.

Зараз "Фенербахче" всотав чимало ідей португальського тренера. Коли йдеться про 68-річного уродженця Амадори, то ця обставина нічого доброго для суперників не віщує. Надто, коли опоненти переживають кризовий період. Зіграти на слабких місцях нинішнього "Динамо" стамбульці намагатимуться передусім.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Сангаре – Попов, Супряга

Під питанням: Азіз – Циганков

Орієнтовні склади на матч "Фенербахче" – "Динамо"

"Фенербахче": Баїндір – Лемос, Салаї, Перес – Кадіоглу, Кахведжі, Аран, Аліоскі, Лінкольн – Валенсія, Кінг

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

За гучністю власних назв "Фенербахче" та "Динамо" повинні перебувати серед фаворитів не лише групи, а й всієї Ліги Європи. Та реальність сплутала всі карти, тому обом командам доведеться битися за місце під сонцем у кожному матчі.

На старт стамбульського двобою шанси "жовтих канарок" виглядають привабливішими. Вони якісно підсилилися, взяли сильного тактика, непогано стартували на внутрішній арені. Перемога над кризовим "Динамо" здивувати не повинна.