ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Стамбул, Середа 27 липня 2022 08:45
"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Владислав Ванат (у центрі) може вийти зі старту (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 стамбульський "Фенербахче" прийме київське "Динамо".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Фенербахче" – "Динамо"

27 липня, 20:00, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляція на 2+2 та setantasports.com

На перший за майже 8 місяців офіційний матч "Динамо" чекали з пересторогою. "Біло-синім" на старті шляху трапився солідний суперник, який влітку ще й запросив статусного тренера. Та на ділі Жорже Жезуш і його підопічні виявилися не такими вже небезпечними.

Так, за більшістю статистичних показників "динамівці" були гіршими за "Фенербахче". Проте, лише б дещиці фарту для Бєсєдіна чи Вербіча, і на турецькі береги вітчизняний гранд поїхав би з домашньою перемогою в активі. "Жовті канарки" змарнували свої нагоди, але загалом нічого екстраординарного не продемонстрували.

&quot;Фенербахче&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

З таким суперником "Динамо" навіть у нинішньому стані може грати на перемогу. Недарма Мірча Луческу після першого поєдинку запевнив, що в Стамбулі його хлопці гратимуть гостріше. Імовірно, будуть і кадрові зміни. Той же Вербіч помітно здав і цілком може віддати місце в старті юному Ванату.

Натомість Жезуш, вочевидь, намагатиметься змінити гру "Фенера" в атаці. Саме напад виявився слабкою ланкою стамбульців у Лодзі. Та й потуги португальського фахівця на трансферному ринку з купівлі атакувальних виконавців тепер виглядають обґрунтованими. Головне, щоб рецепт успіху Жезуш не знайшов до вечора середи.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Кулач, Супряга – Сангаре, Азіз, Яндаш

Орієнтовні склади на матч "Фенербахче" – "Динамо"

"Фенербахче": Баїндір – Осаї-Самуель, Тіссеран, Салаї, Кадіоглу – Аран, Юксек, Кахведжі – Россі, Валенсія, Лінкольн

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Ванат – Бєсєдін

&quot;Фенербахче&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Щоразу, коли українським клубам жереб організовує побачення з турецькими грандами, у публічному просторі з'являється штамп про несамовитих місцевих фанатів. Мовляв, із такою підтримкою "Фенер", "Галатасарай" чи "Бешикташ" обов'язково переможуть.

Побутує така думка й зараз. Але якби цей фактор мав грандіозне значення, то турки регулярно б грали у фіналах єврокубків. Звісно, підтримка на "Шюкрю Сараджоглу" буде потужною. Та "динамівцям", особливо без досвіду подібних матчів, головне не програти поєдинок ще до старту.

Прийдешній матч, найімовірніше, буде таким же запеклим і небагатим на голи, як і перший. Не варто відкидати і варіант із овертаймом і серією пенальті. Отже, на перший план виходить фізична підготовка. Лише 90 чи 120+ хвилин покажуть, хто сильніший у цьому компоненті.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Фенербахче Ліга чемпіонів
NEWS
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін