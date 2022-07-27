"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
У матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 стамбульський "Фенербахче" прийме київське "Динамо".
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
"Фенербахче" – "Динамо"
27 липня, 20:00, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляція на 2+2 та setantasports.com
На перший за майже 8 місяців офіційний матч "Динамо" чекали з пересторогою. "Біло-синім" на старті шляху трапився солідний суперник, який влітку ще й запросив статусного тренера. Та на ділі Жорже Жезуш і його підопічні виявилися не такими вже небезпечними.
Так, за більшістю статистичних показників "динамівці" були гіршими за "Фенербахче". Проте, лише б дещиці фарту для Бєсєдіна чи Вербіча, і на турецькі береги вітчизняний гранд поїхав би з домашньою перемогою в активі. "Жовті канарки" змарнували свої нагоди, але загалом нічого екстраординарного не продемонстрували.
З таким суперником "Динамо" навіть у нинішньому стані може грати на перемогу. Недарма Мірча Луческу після першого поєдинку запевнив, що в Стамбулі його хлопці гратимуть гостріше. Імовірно, будуть і кадрові зміни. Той же Вербіч помітно здав і цілком може віддати місце в старті юному Ванату.
Натомість Жезуш, вочевидь, намагатиметься змінити гру "Фенера" в атаці. Саме напад виявився слабкою ланкою стамбульців у Лодзі. Та й потуги португальського фахівця на трансферному ринку з купівлі атакувальних виконавців тепер виглядають обґрунтованими. Головне, щоб рецепт успіху Жезуш не знайшов до вечора середи.
Дискваліфіковані: –
Травмовані: Кулач, Супряга – Сангаре, Азіз, Яндаш
Орієнтовні склади на матч "Фенербахче" – "Динамо"
"Фенербахче": Баїндір – Осаї-Самуель, Тіссеран, Салаї, Кадіоглу – Аран, Юксек, Кахведжі – Россі, Валенсія, Лінкольн
"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Ванат – Бєсєдін
Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1
Щоразу, коли українським клубам жереб організовує побачення з турецькими грандами, у публічному просторі з'являється штамп про несамовитих місцевих фанатів. Мовляв, із такою підтримкою "Фенер", "Галатасарай" чи "Бешикташ" обов'язково переможуть.
Побутує така думка й зараз. Але якби цей фактор мав грандіозне значення, то турки регулярно б грали у фіналах єврокубків. Звісно, підтримка на "Шюкрю Сараджоглу" буде потужною. Та "динамівцям", особливо без досвіду подібних матчів, головне не програти поєдинок ще до старту.
Прийдешній матч, найімовірніше, буде таким же запеклим і небагатим на голи, як і перший. Не варто відкидати і варіант із овертаймом і серією пенальті. Отже, на перший план виходить фізична підготовка. Лише 90 чи 120+ хвилин покажуть, хто сильніший у цьому компоненті.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
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