Фехтувальна збірна України програла Китаю у чвертьфіналі Олімпійських ігор

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/4 фіналу, жіночі команди

Китай – Україна – 45:41

Поєдинок складався з дев'яти зустрічей. Кольори України захищали Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька та Влада Харькова. Вони провели по три серії дуелей.

Китаянки заволоділи ініціативою з другої зустрічі. Згодом вони повели з +4, а українські шпажистки ніяк не могли підібратися до суперниць. Утім, Бежура під завісу поєдинку скоротила відставання фактично до мінімуму (28:30).

Харькова зберегла дефіцит -2 від збірної Китаю та передала естафету Кривицькій. Однак, тій так і не вдалося розвинути локальний успіх напарниць. Натомість вона збільшила відставання вдвічі, тож українська збірна зазнала поразки.

Отже, Китай пробився в півфінал змагань. Тим часом українські фехтувальниці позмагаються за 5-8-ме місця у втішному турнірі.

Напередодні Ольга Харлан здобула бронзову медаль у змаганні шпажисток. Українська фехтувальниця виграла матч за 3-тє місце індивідуального турніру в кореянки Чої Сібін. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.