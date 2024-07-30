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Фехтувальна збірна України програла Китаю у чвертьфіналі Олімпійських ігор

Фото: Влада Харькова зі співвітчизницями не змогла вийти у півфінал змагань (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорців

Українські фехтувальниці поступилися збірній Китаю у запеклому протистоянні в 1/4 фіналу Олімпіади 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/4 фіналу, жіночі команди

Китай – Україна – 45:41

 

Поєдинок складався з дев'яти зустрічей. Кольори України захищали Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька та Влада Харькова. Вони провели по три серії дуелей.

Китаянки заволоділи ініціативою з другої зустрічі. Згодом вони повели з +4, а українські шпажистки ніяк не могли підібратися до суперниць. Утім, Бежура під завісу поєдинку скоротила відставання фактично до мінімуму (28:30).

Харькова зберегла дефіцит -2 від збірної Китаю та передала естафету Кривицькій. Однак, тій так і не вдалося розвинути локальний успіх напарниць. Натомість вона збільшила відставання вдвічі, тож українська збірна зазнала поразки.

Отже, Китай пробився в півфінал змагань. Тим часом українські фехтувальниці позмагаються за 5-8-ме місця у втішному турнірі.

Напередодні Ольга Харлан здобула бронзову медаль у змаганні шпажисток. Українська фехтувальниця виграла матч за 3-тє місце індивідуального турніру в кореянки Чої Сібін. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024