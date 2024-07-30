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Фехтовальная сборная Украины проиграла Китаю в четвертьфинале Олимпийских игр

Фото: Влада Харькова с соотечественницами не смогли выйти в полуфинал соревнований (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинские фехтовальщицы уступили сборной Китая в ожесточенном противостоянии в 1/4 финала Олимпиады 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/4 финала, женские команды

Китай – Украина – 45:41

 

Поединок состоял из девяти встреч. Цвета Украины защищали Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Влада Харькова. Они провели по три серии дуэлей.

Китаянки завладели инициативой со второй встречи. Впоследствии они повела с +4, а украинские шпажистки никак не могли подобраться к соперницам. Впрочем, Бежура под занавес поединка сократила отставание фактически до минимума (28:30).

Харькова сохранила дефицит -2 от сборной Китая и передала эстафету Кривицкой. Однако той так и не удалось развить локальный успех напарниц. Взамен она увеличила отставание вдвое, поэтому украинская сборная потерпела поражение.

Итак, Китай пробился в полуфинал соревнований. Тем временем украинские фехтовальщицы поборются за 5-8-е места в утешительном турнире.

Накануне Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в соревновании шпажисток. Украинская фехтовальщица выиграла матч за 3-е место индивидуального турнира у кореянки Чои Сибин. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024