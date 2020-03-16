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Фондовый рынок США открылся обвалом после снижения ставки ФРС

Новости » Финансовый кризис 2020     16.03.2020 - 16:04
Фондовый рынок США открылся обвалом после снижения ставки ФРС
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Снижение ставки ФРС не помогло, и биржи открылись новым падением

Индекс S&P 500 упал на 8% при открытии в понедельник, 16 марта, вызвав автоматическую 15-минутную остановку трех основных индексов Уолл-стрит. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это уже третья остановка торгов за шесть дней, поскольку трейдеры отреагировали на решение Федерального резерва, предпринятое с целью предотвратить глобальную рецессия.

Второе экстренное снижение процентных ставок ФСС США за две недели только усилило чувство паники среди инвесторов, обеспокоенных тем, что пандемия коронавируса парализует цепочки поставок и сжимает финансы компаний.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал ряд рекомендаций, которые могут помочь странам в борьбе с разворачивающимся экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов с каждым часом становится все сильнее.

Отметим, Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.

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