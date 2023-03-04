UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Федоров про зміну окупантами "столиці" Запорізької області: початок капітуляції військ РФ

Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Тетяна Степанова

"Визнання" окупантами Мелітополя "столицею" Запорізької області говорить про початок капітуляції російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Це "визнання" підтверджує той факт, що ворог обрав Мелітополь своїм адміністративним, логістичним центром. Водночас означає про початок капітуляції ворога саме на тимчасово окупованій території Запорізької області", - сказав Федоров.

Він зазначив, що росіяни у своїй пропаганді весь час розповідали, що вони начебто через 2-3 дні чи тиждень точно захоплять місто Запоріжжя. І буквально три тижні тому вони розказували, що просунулись на лінію фронту.

Проте за словами мера, окупанти зрозуміли, що далі їм не просунутись, тож намагаються створити видимість "успіху" перед керівництвом РФ і втримати хоча б якісь території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що загарбники окупованої частини Запорізької області перенесли "столицю" регіону до Мелітополя. При цьому вони "поділили" захоплений регіон на 16 адміністративних одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская область