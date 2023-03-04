Федоров о смене оккупантами "столицы" Запорожской области: начало капитуляции войск РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Это "признание" подтверждает тот факт, что враг избрал Мелитополь своим административным, логистическим центром. В то же время означает начало капитуляции врага именно на временно оккупированной территории Запорожской области", - сказал Федоров.

Он отметил, что россияне в своей пропаганде все время рассказывали, что они вроде бы через 2-3 дня или неделю точно захватят город Запорожье. И буквально три недели назад они говорили, что продвинулись на линию фронта.

Однако по словам мэра, оккупанты поняли, что дальше им не продвинуться, поэтому пытаются создать видимость "успеха" перед руководством РФ и удержать хоть какие-то территории.