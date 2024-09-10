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Федоров про зиму в Запорізькій області: маємо готуватися, що світла може не бути взагалі

Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У Запорізькій області цієї зими існує ймовірність масштабних відключень світла. Обласна влада області готує соціальну інфраструктуру до відключень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу 10 вересня.

За його словами, наразі було проведено тендерні процедури як міським комунальним підприємством "Водоканал", так і "Тепловими мережами" на закупівлю генераційних та когенераційних установок.

"Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, 20% - обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає", - розповів Федоров.

Він також зауважив, що наразі введено низку змін до вимог щодо готовності соцзакладів працювати під час відключень світла.

" Якщо раніше школи, лікарні, будь-який соціальний заклад нам було достатньо, щоб був генератор, який здатний працювати 4 години на випадок відключення світла, то сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі. То ж одного генератора недостатньо, наша мета - зробити два-три генератори", - наголосив він.

Ситуація у Запорізькій області

Окупація Росією Запорізької області розпочалася в лютому 2022 року, коли російські війська захопили частину території, включаючи місто Запоріжжя, адміністративний центр області. Військова агресія призвела до значних руйнувань інфраструктури, гуманітарної кризи та численних втрат серед цивільного населення.

Під контролем російських військ опинилися значні території області, що ускладнює відновлення нормального життя і безпеки для місцевих мешканців. З боку України ведуться активні зусилля для повернення цих територій під український контроль.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Запорізькій області побудують підземні школи. Усього в регіоні може зʼявитися десять подібних освітніх установ.

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Запорізька областьВідключеня світла