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Федоров о зиме в Запорожской области: должны готовиться, что света может не быть вообще

Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Запорожской области этой зимой существует возможность масштабных отключений света. Областные власти области готовят социальную инфраструктуру к отключениям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров на брифинге 10 сентября.

По его словам, были проведены тендерные процедуры как городским коммунальным предприятием "Водоканал", так и "Тепловыми сетями" на закупку генерационных и когенерационных установок.

"Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, 20% - областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает", - рассказал Федоров.

Он также отметил, что в настоящее время введен ряд изменений к требованиям о готовности соцзаведений работать при отключении света.

Если раньше школы, больницы, любое социальное учреждение нам было достаточно, чтобы был генератор, который способен работать 4 часа на случай отключения света, то сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще. Так ведь одного генератора недостаточно , наша цель – сделать два-три генератора", - подчеркнул он.

Ситуация в Запорожской области

Оккупация Россией Запорожской области началась в феврале 2022 года, когда российские войска захватили часть территории, включая город Запорожье, административный центр области. Военная агрессия привела к значительным разрушениям инфраструктуры, гуманитарному кризису и многочисленным потерям среди гражданского населения.

Под контролем российских войск оказались значительные территории области, что затрудняет восстановление нормальной жизни и безопасности местных жителей. Со стороны Украины ведутся активные усилия по возвращению этих территорий под украинский контроль.

Напомним, мы сообщали, что в Запорожской области построят подземные школы . Всего в регионе может появиться десять подобных образовательных учреждений.

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Запорожская областьОтключения света