Федоров заявив про погіршення ситуації на окупованій Запорізькій АЕС

На окупованій російськими інтервентами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) працює недостатня кількість спеціалістів, адже загарбники відмовляються допускати робітників без паспорта країни-агресора.

Про це заявив новопризначений голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Чиновник звернув увагу, що ситуація на станції стає більш напружено.

За словами представника адміністрації, на початку лютого росіяни не допустили до виконання обов'язків на ЗАЕС близько 120 працівників станції. Пов'язано це, зокрема, з тим, що співробітники не захотіли отримати російське громадянство та паспорти.

"Саме це було причиною недопуску їх для виконання обов'язків", - пояснив Федоров.

Він наголосив, що така ситуація "є вкрай небезпечною".

В цьому контексті начальник ОВА зауважив, що на Запорізькій АЕС під час російської окупації вже вісім разів був зафіксований "блекаут" через проблеми з електроживленням, що може призвести до серйозних наслідків внаслідок порушення технологічних процесів.

Федоров резюмував, що чим менше працівників контролюватимуть такий процес - "тим більшою буде небезпека".

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації, проте нещодавно росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.